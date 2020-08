« Jours tranquilles » de Kim Se-hee

ⓒ Getty Images Bank

J’ai posté un article court mais sincère qu’une blogueuse ordinaire écrirait pour se présenter. C’est ainsi que Lady Chatterley a fait ses débuts dans le monde des blogs. Ensuite, nous nous sommes mis à rédiger des avis. La plupart concernait la restauration. Lorsqu’un restaurant nous a envoyé des photos de l’intérieur du magasin, de la carte et des plats ayant l’air délicieux, nous les avons mélangées et assorties pour écrire un avis comme si nous y étions effectivement allés. Nous avons appris à accentuer tout naturellement certaines expressions que les commanditaires demandaient d’insérer.

Parfois, je me demandais si je pourrais continuer ainsi, mais ces sentiments ont disparu avant longtemps.





Un jour, Lady Chatterley est soudain classée comme une mauvaise blogueuse. Gyeong-jin arrête dès lors de gérer le blog en question, mais elle ne supprime pas le compte et le visite de temps à autre. Après un certain temps, elle trouve un nouveau message envoyé par une voisine virtuelle de Lady Chatterley, victime du désinfectant mortel « Pposongi », fabriqué par l’entreprise B.









« J’ai commencé à utiliser ce produit après avoir lu votre publication. Si je me souviens bien, vous avez dit que vous vous en serviez quotidiennement... Je me demandais si vous alliez bien. J’espère que vous êtes en bonne santé, mais si quelque chose ne va pas, contactez-moi. »





Qu’est-ce qu’elle raconte ? Lorsque j’ai cliqué sur le lien fourni à la fin du message, un article de journal s’est affiché dans un nouvel onglet. La première chose que j’ai remarquée était une photo en grand format d’un petit garçon en fauteuil roulant, tenant un réservoir d’oxygène en forme de fusée dans ses bras. Plus choquante était une autre image là-dessous d’une femme d’âge moyen dont le visage était relié à un tuyau respiratoire aussi épais que celui d’une machine à laver. Un frisson m’a parcouru tout le corps, me glaçant les deux mains.





* Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

Gyeong-jin est une agente de marketing viral : elle transforme les publicités de certains produits en avis d’utilisateurs plus vrais que nature. Son agence lui demande même d’ouvrir un blog sous une fausse identité et de poster des critiques et des recommandations. Le secret professionnel de Gyeong-jin adresse ainsi un avertissement à la société contemporaine.









Auteur :

Kim Se-hee est née en 1987 à Mokpo dans la province de Jeolla du Sud. Elle fait ses débuts en tant qu’écrivaine professionnelle en remportant en 2015 le concours des jeunes talents littéraires organisé par la revue Littérature du monde.