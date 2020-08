Les filles de la danse sportive (12) 내 말이

Dialogue de la onzième semaine

김시은:니는 꿈을 이룬다 해가지구 행복해지는 건 아니라는 말, 뭔지 알겠나?

Kim Si-eun : « Même si tu accomplis ton rêve, tu ne deviens pas nécessairement heureux. » Tu comprends ce que ça veut dire ?

권승찬:그게 뭔 소리고. 말이 되는 소리가.

Kwon Seung-chan : Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est absurde.

김시은:그러니까. 내 말이.

Kim Si-eun : Voilà, c’est ce que je veux dire.





L’expression de la semaine

내 말이: C’est ce que je veux dire.





내: mon

말: « propos » ou « parole »





※ Cette expression vient de la phrase « 내 말이 그 말이야 ». Elle se traduit littéralement par « Ma parole est cette parole ». 내 말이, qui est le sujet de cette phrase, est souvent employé tout seul pour dire « C’est ce que je veux dire ».









Mots et expressions à retenir

니: accent du sud de 너 qui signifie « tu » ou « toi »

꿈: rêve

이루다: accomplir

해 가지구: en coréen standard, 해 가지고 qui est la combinaison du verbe 하다, « faire », avec l’expression -아 가지고 qui indique la raison.

-ㄴ다 해 가지고: expression qui donne le sens de « même si »

행복하다: être heureux

행복해지다: devenir heureux

▶ L’expression -아지다 indique qu’un état est progressivement atteint.

아니다: forme négative de la copule 이다, « être »

건: abréviation de 것은

▶ 것 se traduit par « le fait de » et 은 est une particule auxiliaire qui est employée pour donner une nuance de contraste, d’opposition ou d’insistance.

뭔지: abréviation de 무엇인지, composée de 무엇 « quoi » et de 이다

알다: « savoir » ou « connaître »

▶ Combiné avec la terminaison겠, 알겠다 se traduit par « comprendre »

알겠나: accent du sud de 알겠어 ou 알겠니

그게: abréviation de 그것이, composée de 그것, « cela » et 이, la particule de sujet

※ Quand est-ce qu’on utilise 가 et quand est-ce qu’on utilise 이 comme particule de sujet? Voilà le principe: après un mot qui se termine par une voyelle, on utilise 가. Et après un mot qui se termine par une consonne, on utilise 이.

뭔: équivalent en langage parlé de 무슨, « quel » ou « lequel »

소리: « son » ou « bruit »

-고: accent du sud de 야, qui est une forme conjuguée de la copule이다

그게 뭔 소리고: en coréen standard, 그게 무슨 소리야, qui se traduit par « Qu’est-ce que ça veut dire? »

말이 되다: « avoir du sens » ou « être logique »

말이 되는 소리가: en coréen standard, 말이 되는 소리야

그러니까: voilà (avec une valeur exclamative)





Petite conversation avec l’expression de la semaine 내 말이

(Dialogue entre 민수 et son ami 호영)





민수: Ces derniers temps, il pleut tous les jours. 요즘 매일 비가 오네.

호영: Cette année, la saison de la mousson est exceptionnellement longue. 올해는 장마가 유난히 길어.

민수: C’est ce que je veux dire. Normalement, on dit que cette année, la mousson finira plus tard que l’année normale. 내 말이. 올해는 장마가 예년보다 더 늦게 끝난대.

호영: Ah, je déteste la pluie. 아, 나는 비가 싫어.





A retenir

요즘: ces derniers temps

매일: tous les jours

비: pluie

오다: venir

▶ 비가 오다: pleuvoir

-네: terminaison finale non honorifique qui est employée pour exprimer une exclamation ou parler de ce qu’on vient de se rendre compte

올해: cette année

는: particule qui a la fonction de mettre en valeur le mot auquel elle est attachée

장마: « saison des pluies » ou « mousson »

유난히: « exceptionnellement » ou « particulièrement »

길다: être long

보통은: normalement

예년: année normale

더: plus

늦게: tard

끝난대: combinaison de 끝나다, le verbe « finir », avec la terminaison -ㄴ대 qui est employé pour le discours indirect

나는: je

싫다: détester