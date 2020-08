Geojedo, île historique et industrielle

La Corée compte plus de 3 000 îles de toutes tailles, dont l’île de Geoje, située à l’extrême sud-est de la péninsule. D’une superficie d’un peu plus de 400 km², Geojedo accueillait en 2017 plus de 250 000 habitants, alors qu’ils n’étaient que 186 000 en 2003, sud-Coréens et expatriés étrangers confondus.





ⓒ Getty Images Bank

Si Geojedo a vu sa population grimper si rapidement, c’est parce qu’elle est un centre important de la construction navale mondiale, avec des entreprises telles que Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) à Okpo, ou encore Samsung Heavy Industries à Gohyeon. Avec Hyundai Heavy Industries située à Ulsan, ces entreprises occupaient les trois marches du podium en 2017 en termes de commandes mondiales.





ⓒ YONHAP News

Geojedo est aussi le lieu idéal pour passer du bon temps avec plage et nature, sans oublier un centre-ville animé. Depuis 2010, l’île est reliée à la deuxième grande ville et première portuaire de Corée du Sud, Busan, par le grand pont Geoga Daegyo, long de 8,2 km. Il réduit ainsi de 60 km le parcours reliant Geoje à Busan.





ⓒ KBS

Comme point de visite, nous vous conseillons la reproduction du grand camp de prisonniers de guerre, établi par le gouvernement militaire du général MacArthur pendant la guerre de Corée. L’entrée du parc (Historic Park of Geoje POW Camp) coûte 7 000 wons, soit environ 5 euros.





ⓒ YONHAP News

Ses plages et lieux de villégiatures vous éloigneront de votre quotidien et choisissez bien votre saison pour vous y rendre. L’été y est très chaud et humide en plus d’être soumis à des précipitations plus importantes que dans le reste du territoire. Geojedo est une zone de climat subtropical humide.