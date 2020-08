Les zones humides en Corée

ⓒ Getty Images Bank

Aujourd’hui, après plusieurs semaines de pluie intense et quotidienne, « Un regard sur la Corée » vous amène à découvrir les zones humides du pays du Matin clair. L’occasion de parler marécage, marais, vasière et étang.





Certaines sont classées Ramsar, la convention internationale sur les zones humides. Plus précisément, 23 en Corée du Sud et 2 au Nord. Elles abritent une faune et une flore spécifiques qui appartiennent dans de nombreux cas à la tradition iconographique coréenne, telles que le lotus, le héron ou le roseau.





Beaucoup de ces espaces ont été détruits par la croissance des villes et ont soit laissé place à des constructions, soit été aménagés en pistes cyclables ou en voies sur berges. Certains sont aussi victimes de leur succès, car ils attirent de nombreux visiteurs et des promoteurs immobiliers.





Nous vous faisons découvrir des zones humides à toutes les échelles, aussi bien au cœur de Séoul qu’à l’extrême sud de la péninsule, avec les plus connues qui sont le marais de Upo et le marécage de Suncheonman.





