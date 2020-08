Cheongwadae : 3e anniversaire du site de pétitions citoyennes

ⓒKBS News

La Cheongwadae a mis en place un site de pétitions le 19 août 2017 à l’occasion du 100e jour de l’arrivé au pouvoir de son nouveau locataire, cela afin de mieux communiquer avec les citoyens. Mercredi dernier, c’était donc le troisième anniversaire de cette plateforme. Le président de la République s’en est félicité en postant un message sur ses réseaux sociaux. Moon Jae-in a souligné que son exécutif avait fait de son mieux pour tenir sa promesse : « Si le peuple demande, le gouvernement répond ». Selon lui, si ce n’est pas toujours évident d’apporter une réponse, le processus de discussion en soi revêt une grande signification. Le chef de l’Etat a fait savoir que le gouvernement avait pu apprendre quelles questions préoccupaient véritablement la population grâce à ce site. D’après lui, même si la réponse gouvernementale ne satisfait pas tout le monde, cet espace participatif permet d’alimenter la force du changement par le peuple.





La Maison bleue s’est inspirée de « We the People » que l’administration du président Barack Obama a mis en place. Pour le célèbre site de la White House, si une pétition franchit le seuil des 100 000 signataires en 30 jours, le gouvernement est tenu de se prononcer sur le sujet. A Séoul, il faut recueillir les 200 000 signatures dans un délai de 30 jours pour répondre officiellement à la requête.





La Cheongwadae a comptabilisé les données enregistrées jusqu’au 31 juillet dernier sur la plateforme de pétitions citoyennes. Selon son rapport, le site en question a totalisé pendant trois ans 330 millions de visiteurs, 150 millions de signatures et 870 000 requêtes. Le palais présidentiel a donné des réponses à un total de 178 pétitions. Celle qui a récolté le plus grande nombre de signatures au cours de la troisième année concerne le scandale dit « Nth Room », à savoir le partage via Telegram de vidéos liées à l’exploitation sexuelle de jeunes femmes. Elle demandait de révéler l’identité des auteurs de cette ignominie. La deuxième requête concerne aussi la même affaire. Par domaine, c’est « la réforme politique » qui a suscité le plus grand nombre de pétitions. Viennent ensuite, par ordre décroissant, « les droits de l’Homme et l’égalité des sexes », « la santé publique et le bien-être », « la sécurité et l’écologie » ainsi que « la diplomatie, la réunification coréenne et la défense nationale ».





Toutefois, le bilan est plutôt partagé. La plateforme de pétitions de la Cheongwadae a eu certes des impacts positifs en ce qu’elle a permis de percer l’opinion publique et de promouvoir le débat social dans le cadre d’élaboration de politiques ou de texte juridiques. Mais ce site a eu aussi des effets pervers, parce qu’il mettait parfois en ébullition la population en perturbant une mûre délibération. Par exemple, la troisième pétition la plus signée visait à apporter un soutien infaillible au président Moon, alors que la quatrième réclamait sa destitution. Par ailleurs, ce dispositif risque de donner l’impression que la Maison bleue peut régler tous les problèmes. Cela pourrait renforcer davantage le présidentialisme qualifié déjà de « monarchique », et corollairement affaiblir le rôle du Parlement d’arbitrer les conflits.