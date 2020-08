La polémique enfle concernant le numerus clausus des études de médecine

ⓒYONHAP News

L’Association médicale coréenne (KMA) a déclaré son intention de lancer une deuxième grève générale, du 26 au 28 août, comme prévu, contre la réforme du secteur de la santé envisagée par le gouvernement. Afin d’éviter cela, cet organisme de médecins et le ministère de tutelle avaient pourtant tenu mercredi dernier une table ronde d’urgence à huis clos. Mais chacune des deux parties a campé sur sa position. Et ils se sont rejetés la responsabilité de cet échec. Selon le ministère de la Santé, le gouvernement avait proposé d’envisager toutes les options, mais les représentants de médecins lui ont demandé de retirer, avant tout, son projet de réforme. Celui-ci prévoit notamment d’augmenter les effectifs des étudiants en médecine, de créer une faculté médicale publique, de rembourser par l’assurance maladie les préparations pharmaceutiques issues de la médecine traditionnelle et de promouvoir les consultations à distance. Quant à la KMA, elle a accusé le ministère de ne répéter que le retrait était impossible.





Le gouvernement et le parti au pouvoir ont décidé, le 23 juillet, d’augmenter le numerus clausus annuel de 400 nouveaux étudiants en médecine entre 2022 et 2031, alors que ces effectifs sont fixés à 3 058 étudiants par an depuis 2006. Selon leur projet, parmi les 4 000 futurs médecins supplémentaires, 3 000 auront l’obligation de travailler dans les services indispensables des hôpitaux régionaux, de sorte à régler le problème de désertion médicale à la campagne. Et le reste aura pour vocation les enquêtes épidémiologiques ou les recherches en médecine. D’après le gouvernement, il est impératif d’augmenter les effectifs dans les études de santé pour combler le manque de médecins. En effet, la Corée du Sud ne compte que 2,04 médecins en activité pour 1 000 habitants, loin de la densité moyenne des membres de l’OCDE, à savoir 3,48. Les professionnels du secteur accusent l’exécutif d’agir avec un calcul politique sans garantir un enseignement de qualité. Selon eux, une simple hausse du nombre des médecins ne réglera pas le problème, parce que le personnel supplémentaire devrait affluer sur Séoul dès la fin de leur service obligatoire en provinces.





L’opinion publique tient les deux côtés responsables de cette situation. Le gouvernement a avancé trop hâtivement ses propositions, tandis que les représentants des médecins ne pensent qu’à « défendre leur bifteck ». Comme les deux parties se montrent trop intransigeantes, il semble difficile de trouver un terrain d’entente, ce qui fait planer une plus grande inquiétude sur la gestion de la crise sanitaire du COVID-19, qui s’est aggravée ces derniers jours. Ainsi, certains observateurs appellent le gouvernement à suspendre son projet de réforme et l’Association médicale à retirer son action collective afin de prendre plus de temps pour réfléchir sereinement à ce dossier.