Lee Seung-gi est le chanteur dont le retour sur scène est le plus attendu

En Corée du Sud, les émissions de divertissement sud-coréennes comptent sur les stars de k-pop qui font preuve de multi-talents. Comme ces artistes mettent souvent leur carrière musicale entre parenthèses, leurs admirateurs attendent avec impatience de les revoir sur scène.





Dcinside, une plateforme en ligne sud-coréenne, a mené une enquête du 26 juillet au 1er août afin de découvrir quelle star est la plus attendue.





Dans ce sondage auquel ont participé 12 557 internautes, Rain de son vrai nom Jung Ji-hoon est arrivé à la 3e place, obtenant 11 % des votes. Sa chanson « Gang » domine les différents charts de k-pop plus de deux ans et demie après sa sortie et Bi a retrouvé sa popularité d’antan, grâce au trio SSAK3 avec Lee Hyo-ri et Yoo Jae-suk.





Avec 15 % des votes, Min Kyung-hoon arrive à la 2e place. Le vocaliste du groupe de rock Buzz est l’un des animateurs de « Knowing bros », l’émission phare de la chaîne JTBC.





La première place est attribuée à Lee Seung-gi qui dirige l’émission de télé « Master in the house » diffusée tous les dimanches sur la chaîne SBS depuis 2017. Cet artiste qui a fait ses débuts en 2004 en publiant son premier album, a récolté à lui seul 6 037 voix, à savoir 48 % des votes. Ces dernières années, il se concentre surtout sur sa carrière d’acteur et d’animateur.