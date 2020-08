UP10TION sera de retour le mois prochain

ⓒ TOP MEDIA

UP10TION est enfin sorti de son silence et a confirmé son retour après un an d’absence. Le boys band qui a débuté en septembre 2015 avec son premier mini-album « Top Secret », dévoilera le mois prochain un nouveau disque.





Composé initialement de 10 garçons, UP10TION fera son retour en tant que septuor suite au départ de trois membres : Woo-seok, Jin-hyuk et Jin-hoo.





Rappelons que Kim Woo-seok et Lee Jin-hyuk ont participé en 2019 à l’émission de concours « Produce X 101 » et ont été classés respectivement à la 2e et à la 11e.





Woo-seok faisait donc partie du boys band X1 qui a été dissous le 6 janvier dernier suite au scandale de trucage des votes des téléspectateurs. Quant à Jin-hyuk, il mène ses activités en solo depuis novembre 2019 et a lancé sa carrière d’acteur en mars dernier. Enfin Jin-hoo a annoncé en avril sa décision de suspendre ses activités en raison de problèmes de santé.