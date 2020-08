BTS : un nouveau film documentaire sortira en septembre

Un film documentaire des Bangtan Boys sortira le 10 septembre, exclusivement dans les salles obscures de la chaîne de cinémas CGV.





Intitulé « Break The Silence: The Movie », le quatrième film consacré à BTS a été tourné durant la tournée mondiale « Love Yourself : Speak Yourself ». Le public pourra découvrir les sept membres dans les coulisses qui partageront leurs histoires personnelles et inédites, loin des paillettes.





En attendant, « Bring The Soul : The Movie » sera de nouveau projeté du 28 au 30 août en Corée du Sud et à l'étranger. Rappelons que le troisième film documentaire consacré au septuor sud-coréen a fait déplacer plus de 330 000 spectateurs en 2019.





Les réservations à l'étranger pour le nouveau film du septuor ont débuté le 13 août et celles pour « Bring The Soul: The Movie » le 18 août.