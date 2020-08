« The Other Side », 4e mini-album d’Eric Nam

Eric Nam est un auteur-compositeur-interprète américain d’origine sud-coréenne. Son prénom coréen est Yoon-do.





Il s’est fait connaître auprès du grand public grâce à sa participation à l’émission d’audition « Birth of a Great Star 2 » diffusée en 2012 sur la chaîne MBC. L’année suivante, il a lancé sa carrière de chanteur en sortant son premier album « Cloud 9 ».





Depuis 2016, Eric Nam est reconnu en tant qu’intervieweur des chanteurs ou acteurs américains. Certaines stars le désignent pour leur interview à chaque fois qu’elles viennent en Corée du Sud.





Huit mois après avoir sorti son précédent album « Before We Begin » entièrement écrit en anglais, il chante de nouveau en coréen avec son 4e EP. Sorti le 30 juillet dernier, le disque baptisé « The Other Side » parle de l’autre côté de la vie.