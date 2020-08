Park So-eun et Baek-a donnent un concert collectif à Hongdae

Date : le 31 août 2020

Lieu : West Bridge à Séoul





Le « Monday Project » se poursuit avec sa troisième saison cet été ! Dans ce cadre, deux auteures-compositrices-interprètes de musique indé monteront sur scène le 31 août au West Bridge situé dans le quartier Hongdae à Séoul. Il s’agit de Park So-eun et Baek-a, qui ont débuté chacune en 2017 et en 2018. Elle ont respectivement 23 et 25 ans.





Le nom de Park So-eun vous est peut-être familier si vous avez suivi la saison 7 de l’émission « Superstar K ». C’est durant l’audition qu’elle a signée « Dark Moon » et c’est en sortant ce single qu’elle a lancé sa carrière de chanteuse.





Comme le titre du projet nous l’indique, le concert se tient lundi, contrairement à la plupart des spectacles qui ont lieu le week-end. Le prix d’une place est fixé à 44 000 wons, environ 31 euros.