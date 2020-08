Autumn Vacation organise un concert à l’occasion de la sortie de son 4e album

Date : les 5 et 6 septembre 2020

Lieu : Live House de l’île de Nodeul à Séoul





Gaeul Banghak, qui veut dire « vacances d’automne », se produira en concert les 5 et 6 septembre au Live House de l’île de Nodeul à Séoul.





Le spectacle est organisé à l’occasion de la sortie du 4e album du duo mixte composé du compositeur Chung Boby et de la vocaliste Gyepi.





Avant de former ce duo en 2009, les deux artistes avaient déjà lancé leur carrière musicale : le premier dans le groupe de rock Julia Hart et la deuxième dans le groupe de musique indépendante Broccoli you too.





Le nom du duo « Gaeul Banghak » n’est autre que le titre du morceau que les deux musiciens ont réalisé ensemble pour la première fois.