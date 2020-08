Cho Myeong-seop chantera au clair de lune

Date : les 12 et 13 septembre 2020

Lieu : Blue Square imarket Hall à Séoul





Cho Myeong-seop donnera un concert en solo les 12 et 13 septembre au Blue Square imarket Hall à Séoul.





Le jeune chanteur âgé de 21 ans est spécialisé dans le trot, genre de musique coréen qui est très tendance ces dernières années dans le pays du Matin clair.





Le public a découvert son talent grâce à l’émission spéciale « J’adore le trot » diffusée entre octobre et novembre 2019 sur la chaîne KBS 1TV. En remportant la première place de ce télé-crochet, il s’est fait un nom et a pu publier son premier disque le 23 novembre et son premier opus officiel le 13 décembre 2019.





Le spectacle intitulé « le concert au clair de lune » permettra au public de savourer le talent incroyable de ce jeune vocaliste, surnommé « voix d’ange » par ses fans.