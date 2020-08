La comédie musicale « Great Comet » sera jouée du 14 septembre au 29 novembre à l’Universal Art Center à Séoul. Ce spectacle, dont le titre original est « Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812 », est basé sur un extrait du roman « Guerre et Paix » de Tolstoï. Écrite et composée par Dave Malloy, cette pièce a été présentée pour la première fois à Broadway en 2012.





L'histoire se déroule à Moscou en 1812, juste avant l'invasion de Napoléon. Pierre, un aristocrate solitaire, mène une vie dissolue et oisive. Le jeune et belle Natasha, qui attend le retour de son fiancé Andrei parti sur le front, succombe au charme du jeune soldat Anatole. Ces deux jeunes montent un plan pour s'enfuir ensemble, mais tout va à vau-l'eau. Pierre, ami de longue date, vient consoler Natasha et lui redonne espoir.





Pour la toute première représentation de ce spectacle en Corée du Sud, Hong Kwang-ho et K.Will partageront le rôle de Pierre. Le rôle de Natasha sera assuré en alternance par Jeong Eun-ji et Lee Hae-na. Le jeune soldat Anatole, quant à lui, sera joué par Lee Chung-ju, Park Gang-hyeon et Go Eun-sung. Tout au long du spectacle, le public pourra apprécier des styles musicaux variés, allant de la pop au classique en passant par l'électro.





Date : du 14 septembre au 29 novembre 2020

Lieu : Universal Art Center à Séoul