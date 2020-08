Danse : « Sinawi » & « Darkness Poomba »

Le LG Art Center à Séoul présente, les 17 et 18 septembre, deux œuvres de danse, « Sinawi » et « Darkness Poomba », créées par Kim Jae-duk, le chorégraphe et le directeur de la troupe Modern Table.





Dans « Sinawi », Kim Jae-duk, seul sur scène, exprime une liberté du corps et de l’esprit en combinant des mouvements dynamiques et du charabia incompréhensible sur fond de musique improvisée.





« Darkness Poomba », exécuté par Kim et les danseurs de Modern Table, réinterprète, sous la forme de la danse moderne, le traditionnel « Pumba » qui signifie le mendiant ambulant faisant la manche au marché et, par extension, désigne aussi le chant de ce mendiant qui exprime sa tristesse et son ressentiment.





Date : les 17 et 18 septembre, 2020

Lieu : LG Art Center à Séoul