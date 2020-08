Mulhoe : en-cas des pêcheurs (II)

ⓒ KBS

Si l’on se rend sur la côte est de la Corée du Sud en été, on peut y déguster de délicieux plats qui nous redonnent l’appétit, parmi lesquels le « mulhoe ». Ce plat rafraîchissant avec comme ingrédient principal le poisson cru est d’une saveur aigre et douce. Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous fera découvrir divers mulhoe.





Notre première destination, cette semaine, est la plage Jukdo du comté de Yangyang dans la province de Gangwon. Cette zone, qui était principalement occupée par des habitants de plus de 65 ans jusqu’à récemment, est désormais devenue un endroit très branché en tant que « Mecque des surfeurs ». En effet, la plage Jukdo, qui se caractérise par une profondeur basse et des lames qui entrent bien vers la côte, a commencé à attirer les surfeurs en devenant l’un des trois meilleurs sites de surf, avec la ville de Busan et l’île de Jeju.

Hwang Byeong-gwon, qui est originaire de cette zone, a navigué sur des pétroliers durant sa jeunesse, avant de revenir dans son village natal. Il enseigne le surf aux visiteurs et, parfois, il partage des délices locaux avec eux.

A titre d’exemple, le « jjaebok » qu’il trouve dans le sable sous ses pieds durant les sessions de glisse, est une sorte de coquillage dont il se régalait quand il était jeune. Dans le passé, il était moins apprécié par rapport aux autres coquillages, comme les Saint-Jacques et les moules, mais actuellement, vu sa saveur particulièrement rafraîchissante de « jjaebok mulhoe », ce mollusque est très convoité.





La préparation est toute simple. Dans un bol, on étale divers légumes cueillis du jardin dont la laitue, le concombre et la carotte, on y ajoute la chair des mollusques avant d’y verser de l’eau froide assaisonnée de « chogochujang », la sauce de piment rouge et de vinaigre, et d’y faire flotter quelques glaçons. Pour accompagner ce jjaebok mulhoe, il prépare le « gamjajeon ». Ce mets, qui était le menu principal du petit restaurant que sa mère gérait autrefois, est devenu le délice préféré des surfeurs. On broie des pommes de terre, puis on y mélange de la fécule, on y ajoute de la ciboulette et des carottes coupées en tranches fines. Cette galette d’abord croquante puis ferme sous la dent est très convoité par les surfeurs. A ne pas manquer aussi le « jogaejjim », qui est très facile à préparer, à condition qu’on ait des coquillages frais de qualité. On cuit à la vapeur toutes sortes de mollusques trouvés dans la mer, dont le jjaebok et la Saint-Jacques. Autour de la table remplie de ces plats délicieux, tout le monde ouvre son cœur et devient ami, quels que soient l’origine, le sexe et l’âge.





Déplaçons-nous à Mukho, dans la ville de Donghae. Dans les eaux particulièrement foncées de cette région, nous trouvons surtout des calamars cette année. En effet, ceux-ci, qui étaient difficilement observables dans le littoral ces derniers temps, semblent y revenir, notamment avec la hausse de la température des eaux, de 3-4 degrés. Gwak Young-geun, pêcheur, nous présente aujourd’hui divers plats à base de cette espèce marine. Tout d’abord, avec le « ojingeopidaegi », le calamar mi-séché sous la brise marine durant une journée, on prépare une galette garnie de divers légumes. Ensuite, le fameux « mulhoe ». On prépare le liquide à base d’alcool traditionnel coréen qui contribue à fermenter légèrement les poissons crus et à dégager l’odeur particulière de ces derniers, d’ananas et d’une racine comestible, le « deodeok », ainsi que de la pâte de piment rouge, le tout broyé ensemble dans un mixeur. On étale divers légumes et des produits halieutiques frais dont des ormeaux, des concombres de mer et des calamars coupés en fines tranches, avant de verser le liquide légèrement glacé et quelques gouttes d’huile de sésame. Ce « mukho naembi mulhoe » est une spécialité traditionnelle de la famille Gwak que l’on ne peut déguster nulle part ailleurs.





Avez-vous apprécié notre voyage à la recherche des mulhoe ? Mangez bien et restez en bonne santé.