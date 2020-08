Hanteo Global, le numéro un des données en temps réel sur la K-pop

ⓒ HANTEO CHART

Hanteo Global, une société sud-coréenne de repérage de vente de musique qui crée de la valeur avec les mégadonnées ou le big data de la K-pop. Et la société dispose du seul outil de suivi de ventes de musique au monde et la plus grande mégabase de données sur la K-po.





Au moment même où vous lisez ces lignes, les données de ventes d’albums K-pop dans le monde entier sont collectées automatiquement la société. Et sur la base de ces données, elle présente un classement en direct de ventes d’album des artistes de la K-pop, le classement Hanteo ou Hanteo Chart.





