Le terme anglais de Perfect Storm qu’on peut traduire en français par « tempête parfaite » signifie un phénomène naturel avec un énorme pouvoir destructeur. Dans le domaine économique par contre, ce terme fait référence à une crise économique majeure déclenchée par l’arrivée simultanée d'un certain nombre de facteurs négatifs. On doit ce terme à Nouriel Roubini, professeur à l’Université de New York qui avait prédit la crise financière déclenchée aux États-Unis en 2008. Cette année-là, il avait déclaré que l’économie mondiale pourrait être frappée par une « tempête parfaite » en raison d’une combinaison de facteurs défavorables comme une récession à double creux de l’économie américaine, une crise financière en Europe et un possible atterrissage brutal de l’économie chinoise.





Avec la première vague de COVID-19 dans le monde, les marchés boursiers ont plongé et les prix du pétrole se sont effondrés, suscitant des inquiétudes quant à une « tempête parfaite ». Fort heureusement, la crise économique s’est atténuée et les pays ont introduit de fortes mesures d’amorçage de la pompe.





Toutefois la propagation du virus mortel ne montre aucun signe de ralentissement aux États-Unis et au Brésil. Et sur une note aussi préoccupante, plus localement, le virus semble se propager à nouveau en Corée du Sud et au Japon. Donc, jusqu’à ce que la pandémie ne soit sous contrôle, les inquiétudes concernant une « tempête parfaite » devraient persister.