Quelles conséquences sur la Corée du Sud du dénigrement continu de la Chine » par les États-Unis ?

Alors que le COVID-19 montre des signes de résurgence, jetant des troubles sur l'économie mondiale, un autre facteur négatif qui met encore un peu plus en difficulté l’économie international, c’est le bras de fer de plus en plus intense entre les États-Unis et la Chine.





Le 17 août dernier, le département américain du Commerce a annoncé qu’il allait imposer de nouvelles sanctions à Huawei. Ces restrictions plus strictes que les précédentes sont considérées comme une mesure visant à empêcher presque toutes les sociétés de semi-conducteurs du monde de commercer avec le géant chinois des technologies. Au même moment, le président américain Donald Trump a reporté les négociations commerciales avec Pékin et a clairement indiqué que son pays ne discuterait pas avec la Chine pour le moment.

Il faut aussi comprendre que si Washington impose des sanctions aussi fortes à l’entreprise chinoise, c’est parce qu’il est en concurrence avec Pékin dans les normes internationales pour les réseaux 5G, les deux superpuissances se battant pour l’hégémonie technologique mondiale. Mais cela n’est pas sans risque pour l’économie mondiale.