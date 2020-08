Hwang Jung-min : le retour

ⓒSEM Company

La super star sud-coréenne Hwang Jung-min a fait son retour le 5 août avec le thriller « Deliver us From Evil ». L’acteur s'était fait plus rare depuis ses gros succès dans « Ode to My Father » en 2014 ou « Veteran » en 2015, par exemple. Après avoir joué les espions dans le navrant « The Spy Gone North » en 2018, Hwang semble avoir trouvé son point fort dans le film noir qu'il avait déjà expérimenté dans l'excellent « Asura : The City of Madness ».





* La musique toujours

Les débuts de Hwang Jung-min dans le show-biz sont connus. Il a commencé dans les comédies musicales du quartier de Daehangno au cœur de Séoul. C'est dans ces petits salles remplies d'étudiantes voire de lycéennes qu'il s'est fait connaître dans des rôles pour « Jesus Superstar » ou encore « Cats ». La scène de théâtre a l'avantage de garder les spectateurs à distance, et l’acteur n'a pas un visage de jeune premier avec ses joues vérolées et ses yeux d'introverti pervers. C'est ce qui va l'empêcher, pour un temps, de faire des films avec leurs gros plans photogéniques. Cependant, la grande dame du cinéma sud-coréen, Yim Soon-rye, qui cherche, à ses débuts, le réalisme plus que la starisation, va lui donner une chance. Ce sera « Waikiki Brothers » en 2001. Cette histoire de musiciens fauchés à la dérive va orienter Hwang vers les films d'auteur : « Road Movie » de Kim In-sik où il fait partie d'un triangle amoureux et bi-sexuel. Et aussi « A Good Lawyer’s Wife » de Im Sang-soo où il fait merveille dans une ambiance scabreuse d'un couple bourgeois décadent aux côtés de l'actrice Moon So-ri.





*You are my Sunshine

La starisation de Hwang Jung-min ne commence vraiment qu'avec le mélo « You are my Sunshine » de Park Jin-pyo en 2005. Premier film sud-coréen à aborder un peu le Sida, Hwang y donne la réplique à Jeon Do-yeon, qui est déjà une star depuis « Untold Scandal » en 2003. La carrière de Hwang décolle avec près de trois films par an. Pourtant, ces derniers ne marquent pas le cinéma local par leur qualité. Citons : « Bloody Tie », « Black House », « A Man who was Superman » ou encore « Blade of Blood ». C'est peut-être par frustration devant ces films préfabriqués que Hwang retourne un temps au théâtre. Il joue notamment dans « Nine » en 2008 et dans « Man of La Mancha » en 2012. Il tente même la télévision avec « The Accidental Couple » en 2009 pour KBS2.





*Ode to My father

La reconnaissance internationale de Hwang Jung-min va arriver avec la super-production historique « Ode To My Father » puis avec le thriller d'action « Veteran », deux blockbusters qui signalent la montée en puissance des films des monopoles de production-distribution et qui permettent à Hwang de se libérer dans son jeu maniéré et rempli de clin d’œil au public. Les succès s'enchaînent alors avec « The Himalayas », « A Violent Prosecutor » et « The Wailling » qui ira au Festival de Cannes 2016.





*Le Noir

Pourtant, les meilleures performances de Hwang se situent au sein des films noirs. S'il est au casting de « A Bittersweet Life » de Kim Jee-woon, le film qui a relancé le genre du Noir en Corée du Sud, c'est avec « The Unjust » en 2010 que Hwang montre qu'il excelle dans ce type de film. Il y revient en 2012 avec « New World », mais il est encadré par deux stars qui lui font de l'ombre : Choi Min-sik et Ha Jung-woo. C'est là la particularité de Hwang dans le Noir : en tant que gangster à la grande gueule, il ne se retrouve pas en tête d'affiche comme dans les blockbusters tel que « Battleship Island ». Notamment, il partage l'affiche avec Jung Woo-sung dans « Asura » comme il l'a partage encore avec Lee Jung-jae dans « Deliver us from Evil ». On devine que le dévouement à l'intrigue que requiert le film noir de qualité, lui permet de jouer pleinement comme il le faisait sur les scènes de théâtre.