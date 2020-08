Les sud-Coréens et la mer

ⓒ Getty Images Bank

Cette semaine nous allons prendre le large et nous enivrer d’embrun marin puisque notre regard se tourne vers la mer et toutes les activités qui s’y rapportent. Entre îles, mer et montagnes, la Corée du Sud offre un paysage contrasté et dispose de 2 413 km de côte bordée par trois mers : la mer Jaune à l’ouest, la mer de Chine orientale au sud-ouest et la mer de l’Est. Le territoire sud-coréen englobe près de 3 000 îles principalement réparties à l’ouest et au sud de la péninsule. Ces quelques données géographiques vous laissent imaginer l’importance du secteur maritime au pays du Matin clair.





ⓒ Getty Images Bank

C’est un euphémisme de dire que les plages sud-coréennes sont belles et variées. Que vous ayez envie de montrer votre beau bronzage au milieu d’une joyeuse foule, de vous isoler tranquillement sur le sable chaud ou de vous adonner au surf, vous trouverez à coup sûr votre bonheur. Contrairement à ce que l’on peut voir en Occident, les sud-Coréens sont souvent habillés de la tête au pied pour barboter dans l’eau. La plupart se laissent bousculer par les vagues, encerclés par une bouée géante. Et si l’on souhaite s’éloigner un peu pour faire quelques brasses tranquillement, un sauveteur aura tôt fait de siffler pour nous inviter à revenir là où l’eau arrive sous le nombril.





ⓒ Getty Images Bank

Les haenyeo, la communauté de plongeuses en apnée de l’île de Jeju, sont des expertes de la vie marine. A l’inverse des vacanciers que l’on trouve sur la plage d’Haeundae, ces grand-mères parfois octogénaires, n’ont pas peur de se mouiller les cheveux pour ramasser des fruits de mer jusqu’à 10 mètres de profondeur… le tout sans masques à oxygène. Elles sont devenues emblématiques de l’île méridionale de Jeju et leur culture a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.





ⓒ Getty Images Bank