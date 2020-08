Les filles de la danse sportive (13) 몇 살이세요?

Dialogue de la onzième semaine

이태선:오빠 한 동안 거제에 있을 거 같애. 촬영 때매.

뭐 궁금한 거 있으면 연락해. 너도 이제 곧 3학년이고.

Lee Tae-seon : Je resterai probablement pendant un certain temps à Geoje,

à cause du tournage. Si tu as des questions, contacte-moi,

puisque tu deviendras bientôt une élève de terminale.

권승찬:혹시 몇 살이세요?

Kwon Seung-chan : Quel âge avez-vous ?

이태선:스물여덟 살.

Lee Tae-seon : 28 ans.





L’expression de la semaine

몇 살이세요? : Quel âge avez-vous ?





몇: combien

살: unité de comptage pour l’âge

이세요: forme honorifique de la copule 이다, « être ».

▶ Si on décompose 이세요, c’est 이 + 시 + 어요. 이 est le radical de 이다. 시 est une terminaison qui marque le respect. En fait, -어요 est aussi une terminaison honorifique. Si on y ajoute 시, c’est parce que ce dernier exprime le respect pour le sujet de la phrase. Par contre, -어요 exprime le respect pour l’interlocuteur.









Mots et expressions à retenir

오빠: « grand frère »

▶ Ce terme est aussi employé par les femmes pour appeler leurs amis masculins plus âgés qu’elles.

한동안: pendant un certain temps

있다: « il y a », « se trouver » ou « rester »

-을 것 같다: « il semble que »

※ 같애, dans 있을 것 같애, est une erreur que les Coréens commettent souvent. Il faut dire « 같아 » comme « 있을 것 같아 ».

촬영: tournage

때매: en coréen standard, c’est 때문에 qui signifie « à cause de »

뭐: abréviation de 무엇 qui signifie « que » ou « quoi »

궁금하다: adjectif verbal qui a le sens de « être curieux » ou « s’intéresser »

-면: terminaison qui marque une supposition

궁금한 거: quelque chose de curieux »

연락하다: contacter

▶ 연락해 est sa forme impérative non honorifique.

너: « tu » ou « toi »

도: particule qui donne le sens de « aussi »

이제: « maintenant » ou « désormais »

곧: bientôt

3학년: « 3e année scolaire » ou « élève en 3e année »

▶ Comme 시은 est lycéenne, 3학년 signifie ici « élève de terminale ».

스물여덟: 28





※ Comment compter en coréen?

En coréen, la numération est basée sur le système décimal. D’abord, de 1 à 10: un 하나, deux 둘, trois 셋, quatre 넷, cinq 다섯, six 여섯, sept 일곱, huit 여덟, neuf 아홉 et dix 열. A partir de 11, on compose les chiffres, comme 10-1, 10-2, 10-3, et ainsi de suite jusqu’à 19. Cela donne 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟 et 열아홉. Ensuite, 20 se dit 스물. Après, de la même façon, 스물하나, 스물둘, 스물셋, 스물넷, 스물다섯, 스물여섯, 스물일곱, 스물여덟 et 스물아홉. Puis 30, c’est 서른.





Petite conversation avec l’expression de la semaine 몇 살이세요?

(Dialogue entre deux amis 민수 et 은호)





민수: « C’est votre famille? » 가족이에요? `

은호: « Oui, ce sont mes parents et mon frère ainé. » 네. 우리 부모님하고 우리 형이에요.

민수: « Votre frère ainé? Il fait très jeune.» 형이요? 형이 아주 젊어 보이네요.

은호: « Oui, je sais. Mon frère a l’air plus jeune que moi. » 네, 알아요. 우리 형이 저보다 더 젊어 보여요.

민수: «Votre frère, quel âge a-t-il? » 형은 몇 살이어요?

은호: « Il a 39 ans. » 서른아홉 살이에요.





A retenir

가족: famille

이다: la copule « être »

네: oui

부모님: parents

형: frère aîné

우리: notre

※ En coréen, dans certains cas, on utilise le possessif 우리, à la place de 내 « mon ». Par exemple, pour la famille, la maison ou le pays natal. Pour dire « ma famille », on ne dit pas 내 가족, mais plutôt 우리 가족. Mon pays, en coréen, c’est aussi « notre pays », 우리 나라. Et pour les parents, on dit 우리 부모님, même si on est enfant unique. C’est pareil pour « Ma maison ». C’est 우리 집, même si on habite seul.

아주: très

젊다: être jeune

-어 보이다: expression qui signifie « avoir l’air » ou « il semble »

알다: « savoir », « connaître »

저: « je » ou « moi »

보다 더: plus que

서른아홉: 39