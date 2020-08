L’enjeu géopolitique de l’élection présidentielle américaine

ⓒKBS News

Aux Etats-Unis, le compte à rebours a été lancé pour la prochaine élection présidentielle qui se tiendra le 3 novembre 2020. Une étape importante a été franchie ces derniers jours. L’actuel président américain Donald Trump et son rival Joe Biden, l’ancien vice-président de Barack Obama, ont été désignés comme candidats officiels et ont accepté leur nomination à l’issue des conventions, respectivement, du Parti républicain et du Parti démocrate. Les résultats de ce scrutin devraient avoir des conséquences sur l’avenir de la Corée du Sud, aussi bien que de la communauté internationale.





Presque tout oppose les deux hommes. Le Parti républicain a déjà déclaré maintenir les grandes lignes de sa politique. Et son candidat Donald Trump a dévoilé ses priorités en cas de réélection. Elles peuvent se résumer en deux mots-clés : « L’Amérique d’abord ! », et néo-isolationnisme. Dans le camp d’en face, le démocrate Joe Biden a annoncé un virage à 180 degrés. Il a promis de mettre un terme à « America First » afin de renouveler le leadership américain à l’international. Néanmoins, les deux politiciens sont d’accord sur deux points. Ils prévoient de renforcer le protectionnisme commercial pour protéger les travailleurs américains, et de se montrer intransigeants envers la Chine, à qui ils reprochent des pratiques commerciales déloyales.





L’un des plus grands enjeux concerne les politiques vis-à-vis des pays alliés. L’actuel président accuse ces derniers, comme l’OTAN, l’Allemagne, le Japon et la Corée du Sud, de profiter de la protection sécuritaire américaine « sans rien payer ». Il leur réclame « un partage équitable des frais », c’est-à-dire plus d’argent. Pour cela, il menace même de réduire la présence de soldats américains dans les pays concernés. Séoul en souffre actuellement. Par contre, Joe Biden critique son rival qui dénigre les pays amis et discrédite les Etats-Unis au sein de la communauté internationale. Il promet de réinventer les relations avec les alliés sous le slogan « Nous voilà de retour », de rétablir le rôle de sa nation en tant que gardien de l’ordre international, et de renforcer la coopération multilatérale pour résoudre des dossiers planétaires. Par exemple, il s’agira de réintégrer l’OMS et la COP21 sur les changements climatiques, dont les Etats-Unis se sont retirés sous la houlette de l’actuel locataire de la Maison blanche.





Séoul s’intéresse vivement aux résultats de ce rendez-vous électoral américain, notamment au niveau des politiques nord-coréennes. Trump se vante d’entretenir des bonnes relations avec le dirigeant Kim Jong-un, et il privilégie la stratégie dite « top down », à savoir du sommet vers la base. A l’inverse, Biden souhaite maintenir la « patience stratégique » que l’administration d’Obama avait proclamée face à Pyongyang. Il s’agit d’évoluer progressivement du bas vers le haut en passant par les négociations entre groupes de travail. Par conséquent, en cas de réélection de Trump, les relations Pyongyang-Washington pourraient rebondir rapidement, et dans le cas contraire, elles risquent de marquer davantage le pas.