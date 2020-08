28 années de relations diplomatiques Séoul-Pékin

ⓒGetty Images Bank

Lundi dernier, la Corée du Sud et la Chine ont célébré le 28e anniversaire de leurs relations diplomatiques.





Les deux nations ont parcouru un long chemin avant de sceller leur amitié. Pour rappel, ils ont entretenu longtemps des « relations ennemies » après que Pékin a dépêché son armée pour soutenir la Corée du Nord durant la guerre fratricide qui a éclaté dans la péninsule en 1950. Depuis, c’était un blocage total. Dans les années 1970, une bouffée d’oxygène a été apportée via le commerce indirect transitant par des pays tiers. Un tournant a eu lieu en mai 1983, suite au détournement d’un avion civil chinois qui a dû faire un atterrissage forcé en Corée du Sud. Cette affaire a obligé les deux pays à engager un dialogue. Une brèche s’est ouverte. C’est le sport qui les a rapprochés davantage. L’empire du Milieu a envoyé son équipe nationale de grande envergure aux Jeux asiatiques de Séoul en 1986, puis deux ans plus tard aux Jeux olympiques d’été, toujours dans la capitale sud-coréenne. La Corée du Sud en a fait autant lors des Jeux asiatiques de Pékin en 1990. Cette année-là, chaque partie a mis en place, sur le sol de l’autre, une délégation permanente du commerce extérieur qui assurait aussi une partie des affaires consulaires. Enfin, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Lee Sang-ok et son homologue chinois Qian Qichen ont signé, le 24 août 1992, un communiqué conjoint sur l’établissement des relations diplomatiques entre les deux nations.





Depuis, les liens sud-coréano-chinois ont connu un essor vertigineux dans tous les domaines. Notamment, le commerce a été multiplié par 38, en passant de 6,3 milliards de dollars à 243,4 milliards de dollars entre 1992 et 2019. C’était gagnant-gagnant. La Chine a pu connaître un développement rapide grâce aux importations de biens intermédiaires et de biens d’équipement « made in Korea », et elle est devenue l’avant-poste des exportations sud-coréennes. Les échanges civils ont été boostés notamment dans le tourisme et l’éducation, au point que le trafic aérien a explosé pour atteindre 2 000 vols par semaine. Par ailleurs, la vague culturelle coréenne dans le monde sinophone a rapproché davantage les deux peuples.





Cette idylle est mise à l’épreuve par les récents écueils. Suite au déploiement du bouclier antimissile américain (THAAD) en Corée du Sud, l’empire du Milieu a interdit la hallyu et le voyage de ses habitants au pays du Matin clair. S’y ajoute le COVID-19 qui a fait chuter les échanges bilatéraux.





Mais les deux nations devraient surmonter cette crise, parce qu’elles constituent un partenaire stratégique indispensable l’une pour l’autre. Justement, Yang Jiechi, membre du Politburo du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a rencontré Suh Hoon, conseiller du président sud-coréen Moon Jae-in pour la sécurité nationale, à Busan, il y a une semaine. Les deux parties se sont concertées sur la visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Sud. Ce sommet devrait constituer un nouvel tournant dans les relations Séoul-Pékin.