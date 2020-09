Black Pink s’impose dans le classement des girls band de k-pop

ⓒ YG Entertainment

Black Pink est incontestablement le girls band sud-coréen le mieux reconnu ! Ce fait a été une fois de plus confirmé dans le classement des 30 groupes féminins de k-pop pour le mois d’août, dévoilé toujours par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée.





Parmi les mots clés associés au quartet de YG Entertainment, on peut citer ‘YouTube’, ‘4e anniversaire’ et ‘How You Like That’. Soufflant cette année ses quatre bougies, Black Pink cartonne au-delà des frontières du pays du Matin clair et continue de battre tous les records sur YouTube.





Avec son dernier single « How You Like That », publié le 26 juin dernier, le groupe a même pulvérisé son propre record établi avec « Kill This Love ». « La reine de YouTube » qui compte 19 clips vidéo ayant dépassé les 100 millions de vues sur la plateforme, est suivie de Red Velvet et de (G)I-DLE.