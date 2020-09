Face au COVID-19, de plus en plus de concerts ont lieu virtuellement

ⓒ Getty Images Bank

A mesure que la pandémie du nouveau coronavirus se prolonge, les professionnels du spectacle cherchent à trouver de nouveaux débouchés. L’une des alternatives est de proposer un spectacle virtuel en invitant les internautes à y assister depuis chez eux, oubliant ainsi le risque de contamination.





De plus en plus de groupes de k-pop optent également pour des concerts sans contact. Parmi eux, on peut citer des girls band comme (G)I-DLE, Twice, et des boys groupes comme Super M, Monsta X et les Bangtan Boys. Par exemple, le concert en ligne payant de BTS a été suivi par plus de 750 000 internautes à travers le monde.





Face à cette tendance, JYP Entertainment et SM Entertainment ont lancé un partenariat pour lancer « Beyond Live », en collaboration avec le portail sud-coréen Naver. « World In A Day » de Twice, qui s’est tenu le 9 août dernier, était le premier concert organisé grâce à ce partenariat des deux mastodontes de la k-pop.





Afin de permettre aux spectateurs de suivre les spectacles comme s’ils y étaient, la réalité augmentée et divers effets spéciaux sont déployés. Les visages des internautes qui assistaient au concert payant ont même été affichés sur un écran géant sur scène et les « Once » pouvaient ainsi encourager les neuf membres tout au long du spectacle.