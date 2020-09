Trois membres de 2PM se réunissent pour un spectacle collectif

Voici une excellente nouvelle pour les fans de 2PM, groupe formé en 2008 par JYP Entertainment.





Jun K, Nichkhun et Woo-young seront réunis le 5 septembre prochain pour organiser ensemble une journée spéciale. Il s’agit du premier événement officiel en ligne proposé par les trois artistes de 2PM qui ont débuté il y a 12 ans avec « Hottest time of the day ».





Ce rendez-vous virtuel est d’autant plus attendu que le groupe a mis en parenthèse ses activités depuis plusieurs années suite aux services militaires effectués par plusieurs membres.





Rappelons que Taek-yeon, Jun K et Woo-young ont déjà accompli leur obligation militaire, et Juh-ho et Chan-sung sont parti servir sous les drapeaux. Quant à Nichkhun, il est épargné car il est de nationalité thaï-chinoise et détient la citoyenneté américaine.