Dance Legend de l’émission « Immortal Songs : Singing the Legend » 

« Immortal Songs : Singing the Legend » est une émission musicale diffusée le samedi soir sur la chaîne KBS 2TV. Elle a vu le jour le 4 juin 2011 avec pour concept d’inviter une personnalité dans le domaine de la musique populaire.

Six ou sept chanteurs reprennent des chansons connues de la personnalité mise à l’honneur, en y apportant leur propre style. L’ordre de passage est décidé au hasard, grâce à un tirage au sort, et le public vote après chaque tour pour sa prestation favorite.

Des épisodes peuvent être consacrés à un thème précis et des épisodes spéciaux sont également réalisés, notamment lors des vacances estivales. C’était le cas du récent épisode spécial été consacré à la musique dance des années 90 et 2000 comme « Amitié ébranlée » de Hong Kyung-min, « Two of us » de Chae-yeon, surnommée ‘sexy diva’, « Wa » de Jun Jin, membre du groupe masculin Shinhwa, qui veut dire « légende », et enfin « Do » de Taesaja dont la version originale a été publiée en novembre 1997.