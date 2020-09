Date : le 10 octobre 2020

Lieu : Théâtre Aram à Goyang





Trois musiciens monteront ensemble sur scène le 10 octobre au Théâtre Aram à Goyang dans la province de Gyeonggi.





Intitulé « The 3 Live », le concert réunira la chanteuse et peintre francophone Jung Mi-jo et la célèbre vocaliste de jazz Malo.





La première, qui a débuté en 1972, a mis entre parenthèse sa carrière en 1979, avant de faire son retour en 2016 après 37 ans d’absence. Quant à Malo, de son vrai nom Jung Soo-wol, elle a fait ses débuts en 1998 avec son premier album « Shades of Blue ».





Enfin, le troisième artiste qui les accompagnera sur scène est le guitariste Park Ju-won, lauréat du prix du meilleur artiste de jazz et de cross-over en 2010.





Si vous aimez la musique populaire et le jazz, « The 3 Live » est un concert spécial à ne pas manquer.