Tous les Hongkongais vont subir un test de COVID-19 à partir de demain

A Hong Kong, tous les habitants de plus de six ans vont devoir passer, à partir de demain, un test de dépistage du coronavirus gratuitement.





Les tests seront menés dans 141 centres dédiés mis en place sur tout le territoire et plus de 6 000 personnels médicaux et étudiants en médecine vont prélever des échantillons de 8h à 20h. La ministre de la Santé, Sophia Chan, veut trouver tous les patients asymptomatiques afin d’endiguer la contamination. Récemment elle a fait tester les personnes exerçant des métiers à haut risque comme les chauffeurs de taxi et les employés des maisons de retraite.





Mais certains Hongkongais craignent que cet examen serve à transmettre à la Chine les données biologiques des citoyens.