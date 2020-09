La compagnie Universal Ballet présente un spectacle intitulé « Universal Ballet Gala 2020 » les 18 et 19 septembre au Théâtre Aram du Centre d'art Aram Nuri à Goyang, au nord-ouest de Séoul.





L'événement permettra aux spectateurs, néophytes ou fidèles, d'apprécier des extraits d’œuvres les plus célèbres de la danse classique comme « Onegin », « Le Lac des cygnes » ou « Don Quichotte », mais également d’une œuvre originale intitulée « The Love of Chunhyang », une adaptation chorégraphique de la célèbre histoire d'amour coréenne « Chunhyangjeon » réalisée par la compagnie de ballet.





Le spectacle sera accompagné de commentaires de la directrice de la compagnie, Moon Hoon-sook.





Date : les 18 et 19 septembre, 2020

Lieu : Théâtre Aram du Centre d'art Aram Nuri à Goyang