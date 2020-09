Musique traditionnelle coréenne : « Mr. Rabbit goes to the Dragon Palace »

Le Centre d'Arts Sori à Jeonju, dans la province de Jeolla du Sud, offrira un concert de musique traditionnelle coréenne intitulée « Mr. Rabbit goes to the Dragon Palace » le 26 septembre.





Le spectacle est basé sur le célèbre pansori coréen « Sugungga », qui raconte l'histoire d'une tortue ayant pour mission d'aller chercher un foie de lapin dont le Roi Dragon a besoin pour guérir d'une maladie. Il est composé de pansori, de danse ou encore de musique chamanique.





Pour ce concert, trois chanteurs de musique traditionnelle seront présents sur scène. La grande interprète de pansori Ahn Sook-sun tiendra le rôle de la narratrice, tandis que les jeunes chanteurs Nam Sang-il et Park Ae-ri joueront respectivement la tortue et le lapin rusé.





Date : le 26 septembre 2020

Lieu : Centre d'Arts Sori à Jeonju