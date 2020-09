Deepixel, un fournisseur de service d’essai virtuel de bijoux

ⓒ Deepixel

Deepixel est une jeune et petite startup sud-coréenne qui développe une technologie d’identification et d’analyse des visages et des mains qui reposent sur la vision par ordinateur et un apprentissage automatique. Son but est de changer la façon dont les gens interagissent avec le monde numérique.





Créée en 2016, la société a développé une technologie d’essai virtuelle pour les entreprises qui vendent des bijoux ou des accessoires. Quand quelqu’un veut par exemple un article de mode comme un bijou, il faut prendre en compte les goûts et le style. Cependant quand on fait un achat en ligne, ce n’est pas possible de faire des essais, et donc c’est difficile de savoir si un produit va ou pas. La jeune firme s’est concentrée sur cette partie en espérant diminuer les inconvénients et offrir une expérience client meilleure et différenciée.





ⓒ Deepixel