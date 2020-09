Membres : Yoo Chae-hoon, Park Ki-hoon, Choi Seong-hoon, et Jung Min-sung

Début : 2020





La Poem est un quatuor sud-coréen composé des ténors Yoo Chae-hoon et Park Ki-hoo, du contreténor Choi Seong-hoon et du baryton Jung Min-sung. Le groupe a fait ses débuts en participant en juin 2020 à la troisième saison de l’émission musicale de la chaîne JTBC « Phantom Singer », dont il est sorti gagnant.





Les quatre membres du groupe, âgés de 26 à 32 ans, ont tous reçu une formation en art vocal classique et possèdent de solides bases musicales. Ils refusent pourtant de se cantonner au répertoire classique et aiment explorer d’autres genres musicaux comme le pop, le rock ou le crossover. Rappelons que, dans l’émission « Phantom Singer », le groupe avait choisi d’interpréter « Nelle Tue Mani » du célèbre chanteur italien Andrea Bocelli, « Shining » du groupe sud-coréen Jaurim, « Mademoiselle Hyde » de Lara Fabian et « The Rose » de Bette Midler.





Le nom du groupe La Poem est une combinaison des mots français « la bohème » et anglais « poem ». Un choix qui reflète la volonté de ses membres de garder un esprit libre et de faire des musiques aussi belles et mémorables qu’un poème.