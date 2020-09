Nom réel : Park Hyo-bin

Date de naissance : le 21 août 1995

Début : 2013





Park Seo-jin, de son vrai nom Park Hyo-bin, est un chanteur de trot sud-coréen, né en 1995 à Sacheon, dans la province de Gyeongsang du Sud. Il est aussi connu pour son talent pour le janggu, tambour traditionnel en forme de sablier.

Dès son adolescence, il a fait des apparitions à la télévision pour faire montrer son talent de chanteur. Il est notamment passé dans l'émission de divertissement de la chaîne KBS « Star King » en 2007 et en 2011 en tant qu’« enfant prodige du trot ». C’est en juillet 2013 qu’il a fait ses débuts officiels en sortant son premier album intitulé « Dream ».

En mai 2020, il a participé à l’émission de compétition musicale intitulée « I Am a Trot Singer », diffusée sur la chaîne câblée MBC EveryOne, dans laquelle s’affrontent des chanteurs de trot de différentes générations. Cependant, il a décidé de se retirer du concours après avoir commis des erreurs sur scène lors du quatrième round.

Le 15 août 2020, Park a remporté l’émission musicale hebdomadaire « Chefs d’œuvre immortels : chanter une légende » diffusée sur la chaîne KBS en interprétant la chanson « A Glass Of Makgeolli » du chanteur de trot Kang Jin.





Dream (album, juillet 2013)

Can Anyone Beat Time (album, août 2014)

Don’t Look Down On Me (album, mai 2020)