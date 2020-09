Nom réel : Kim Young-ji

Date de naissance : le 26 novembre 1981

Début : 2003





Young-jee, de son vrai nom Kim Young-ji, est une chanteuse sud-coréenne. Née en 1981 à Séoul, elle a fait ses débuts en 2003 en tant que membre de Bubble Sisters, un groupe composé de quatre jeunes filles. Le groupe s’est fait connaître du grand public avec le titre « Men Came Down From The Sky Like Rain », une reprise de « It's Raining Men » du duo de chanteuses américaines Weather Girls.





Young-jee a quitté le groupe en 2005 pour se lancer dans une carrière en solo. En avril 2007, elle a sorti son premier album solo avec le titre « Habit ». En décembre 2010, elle a dévoilé un mini-album avec la chanson « Don’t Listen To This Song ». Au fil de ses albums, elle a séduit le public avec sa voix à la fois puissante et émouvante.





Elle a gagné en popularité en participant notamment, en 2016, à l’émission musicale « King of Mask Singer » de la chaîne MBC, où des célébrités, acteurs ou chanteurs, cachés derrière un masque, sont invités à interpréter des chansons. En juillet 2020, elle a interprété « Come Back To Me » qui fait partie de la bande originale du feuilleton « Brilliant Heritage » de la chaîne KBS.





Young Ji the First Album (album, avril 2007)

Young Jee 1st Mini Album (album, décembre 2010)

Sorrowful Heart (album, juin 2011)