« The Therapist: Fist of Tae-baek »: comédie kung-fu

Les films d'arts-martiaux sud-coréens sont très très rares. Il est donc tout à fait exceptionnel de voir un film comme « The Therapist : Fist of Tae-baek ». Un film signé Choi Sang-hoon avec l'acteur rare, lui aussi, au cinéma Oh Ji-oh. De quoi s'agit-il donc?





* L'art du Tae-baek

Les arts martiaux, c'est connu, ont un foule de variétés et de branches selon les traditions. Ici, il s'agit de celle de Tae-baek qui mélange acupuncture et kung-fu, les coups étant portés sur des points sensibles bien précis. Seuls les initiés, triés sur le volet, ont connaissance des coups conservés secrets pendant des générations. Mais l'art martial est aussi un art du déguisement, c'est ce qui arrive à notre héros joué par Oh Ji-ho. Après son rude entraînement et sa rencontre avec sa belle, il réalise que ses talents sont inutiles dans le monde moderne. Il en devient un pauvre chiropraticien dans une clinique d'acupuncture de quartier, couvert de dettes (il ne fait pas payer les pauvres patients) et réprimandé par sa mégère. L'héritier de l'art du Tae-baek est, lui, réfugié en Corée du Nord. Evidemment, c'est l'ancien rival de notre héros acupuncteur. Quand surviennent les ennuis, les promoteurs immobiliers et les gangsters, tout cela va devenir explosif et les artistes martiaux vont se révéler aux yeux d'un public qui ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer.





* Pas si rare que cela

La presse a mis en avant le fait que « The Therapist : fist of Tae-baek » était le premier film d'arts-martiaux sud-coréen. Même si le genre est très rare, en effet, ce n'est pas tout à fait le cas, pour ceux qui ont arpenté l'histoire de ce cinéma. En effet, le problème est de s'entendre sur ce qu'est un véritable film d'arts martiaux. Par exemple, « Fist of Tae-baek » peut être vu comme une comédie sentimentale avant tout, mise, simplement à la sauce du kung-fu. Ainsi des films comme « Arahan », « Fighter in the Wind » ou « Volcano High » sont des films bien connus avec une part de fantastique et des scènes de combat d'arts-martiaux. Mais ils n'en sont pas vraiment si on décide que le genre se définit par le fait que les scènes d'arts martiaux sont le cœur du film, son principal intérêt. Ce n'est le seul genre à subir cette hybridation dans le cinéma sud-coréen ; la domination écrasante du mélo moraliste a absorbé autant les films d'horreur que les thrillers et les films érotiques.





Toutefois, des films moins connus se centrent réellement sur les combats de kung-fu : « Underground » en 1996, mêlait érotisme et kickboxing, « Bruce Lee Fight back from the Grave » (alias « America Bangmungae ») en 1976, tourné par le célèbre réalisateur Lee Doo-yong remettait le héros légendaire à l'action. C'est bien là qu'on se rend compte que les série B voire Z sont les vrais films d'arts martiaux. Citons aussi les nombreuses co-productions coréeano-hong-kongaises du genre : « The Dragon's Snake Fist » de Kim Si-hyun et Godfrey Ho, « Hitman in the hand of Buddha » de Hwang Jang-lee et Yeung Wai en 1981.





* A contre-temps

Ce que révèle « The Therapist : Fist of Tae-baek » est la volonté des productions locales de s'aventurer davantage dans les purs films de genre, débarrassés des carcans du mélo moraliste traditionnel. Les films d'horreur y compris le sous-genre des films de zombies ont été les premiers à percer la chape de plomb. La SF, après quelques essais (comme « Doomsday Book ») est encore en attente ; voilà donc le film d'arts-martiaux qui tente de refaire surface hors des circuits pour initiés des séries B, afin d'atteindre le grand écran tout public. Hélas, la pandémie qui reprend de la vigueur au pays du Matin clair, au moment de la sortie du film, a probablement refroidi les ardeurs des cinéastes du genre. Ce contre-temps n'est peut être pas définitif. L'accès du cinéma sud-coréen au marché international pousse en ce sens.