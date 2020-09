Léa Moreau, ambassadrice du Jeolla

Il y a deux ans, nous avions déjà tendu notre micro à Léa Moreau, Française la plus connue de la province de Jeolla ! Ces deux dernières années, la vie de notre invitée a bien évolué.





© Léa Moreau

Nous aurions aimé la rencontrer en personne, malheureusement, avec la crise sanitaire actuelle, nous n’avons eu d’autre choix de la recontacter par téléphone. Cela ne nous a pas empêché de parler en toute liberté.





Comme vous le découvrirez dans cet entretien, Léa travaille désormais pour la ville de Sunchang et c’est là-bas qu’elle fait vivre sa passion ; faire découvrir sa province d’adoption dans les moindres recoins avec entre autres, les Tour Bus mis en place par Sunchang.





© Léa Moreau

Ne manquez pas son top 3 des lieux à visiter et surtout, son plat préféré. Et retrouvez Léa sur Youtube avec sa chaîne « Jeolla Go » et sur Instagram (@Leadventuree).