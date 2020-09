Septembre et ses événements 2.0

Malgré le COVID-19 qui reprend de l’ampleur en Corée du Sud, il y a toujours moyen de célébrer et de se faire plaisir avec des événements qui s’adaptent à l’air du 2.0 !









Première escale numérique au « Korean-Japan Festival in Seoul », sur le site omatsuri.kr le 20 septembre. Ensuite, pour les amateurs de beaux lieux et de reproductions historiques, rendez-vous avec le « Royal Culture Festival ». Cet événement était prévu pour le 25 septembre en ligne et hors ligne, mais sécurité sanitaire oblige… rendez-vous donc sur royalculturefestival.org, à partir du 10 octobre, vous ne le regretterez pas !









A tous ceux qui aiment les dramas, le 10 septembre se tiendra sur le site de la chaîne MBC le « Seoul International Drama Awards ». Idéal pour découvrir les séries sud-coréennes et internationales les plus primées de cette année.









A partir du 26 septembre se tient le « Baekje Cultural Festival » sur des sites culturels reconnus par l'Unesco. Pour plus d’informations : baekje.org.









Enfin, si vous aimez les animés, les mangas ou les webtoons, le « Festival des mangas de Bucheon » est l’endroit à visiter virtuellement ! A partir du 19 septembre, rendez-vous sur le site : bicof.com.

Bien d’autres festivals et évènements culturels vous attendent, n’hésitez donc pas à écouter ou réécouter notre émission !