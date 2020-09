« Dynamite » propulse BTS au sommet du Billboard Hot 100

ⓒBig Hit Entertainment

Une nouvelle consécration pour le boys band BTS. « Dynamite », le dernier single du septuor, s’est hissé lundi en tête du classement Billboard Hot 100. C’est une première pour un chanteur ou un groupe sud-coréen. En effet, « Gangnam Style » de Psy, devenu un tube planétaire en 2012, a occupé la deuxième place de ce palmarès durant sept semaines d’affilée, mais sans jamais parvenir à accéder au trône. Le Billboard Hot 100 classe chaque semaine les chansons les plus populaires aux Etats-Unis, en comptabilisant à la fois les données de streaming, les ventes d’albums et le nombre de diffusions à la radio. Pour rappel, les Bangtan Boys ont déjà occupé à quatre reprises la tête du Billboard 200, la liste fondée uniquement sur les ventes d’albums. Ainsi, il s’est imposé comme un « champion à double titre » sur les Billboards.





BTS a sorti, le 21 août, son single numérique « Dynamite » au genre Disco Pop, avant de le publier en autres versions, à savoir l’une en EDM et l’autre en remix acoustique, et de l’éditer sur des supports physiques, comme en disque vinyle. Pour le groupe de k-pop, c’est son premier titre dont les paroles ont été entièrement réalisées en anglais. Il a détrôné « WAP », le dernier hit des rappeuses américaines Cardi B et Megan Thee Stallion, qui était au premier rang du Hot 100 pendant deux semaines d’affilé. Selon le magazine hebdomadaire américain, « Dynamite » a été écouté 33,9 millions de fois en streaming au cours de la première semaine qui a suivi sa sortie, et il a été vendu à 300 000 exemplaires, que ce soit numérique ou physique.





Fait notable, la concurrence est plus rude pour percer le « Hot 100 » que « le Billboard 200 », influençable par un fandom, c’est-à-dire le pouvoir des fans d’un artiste. La barrière d’entrée y est plus haute pour les musiciens issus des zones non anglophones. Par ailleurs, peu d’Asiatiques ont réussi à occuper la tête du « Hot 100 », depuis que cet exploit a été réalisé pour la première fois par « Sukiyaki », du chanteur japonais Kyu Sakamoto en 1963. BTS est célèbre pour ses Army, ses fans inconditionnels qu’il a pu conquérir grâce à sa sincérité, sa grande capacité d’empathie, sa performance somptueuse sur scène et sa façon familière à communiquer. Toutefois, le boys band sud-coréen semblait avoir des limites sur le classement des singles où il est crucial de séduire le grand public. Afin de surmonter ce handicap, le septuor dirigé par RM a réalisé son premier single dans la langue de Shakespeare avec un style allègre. Avec « Dynamite », il a donc réussi son pari.





Parmi les musiciens sud-coréens, c’est la chanteuse BOA en 2009 qui a réussi à accéder la première fois aux principaux classements du Billboard américain. Depuis, le pays du Matin clair a vu plusieurs de ses artistes tels que Girl’s Generation-TTS, Big Bang, G-Dragon, EXO, y inscrire leur nom. L’an dernier, il a trouvé dans le peloton de tête SuperM (la 1ère place), Monsta X (5e), NCT127 (5e) et Black Pink (24e). Mais peu de noms sur le palmarès des singles. On recensait seulement BTS, Wonder Girls, Psy, et Black Pink plus récemment qui a percé avec « Sour Candy » et « How You Like That », tous les deux au 33e rang. Une telle performance témoigne bien des efforts que les professionnels de la musique populaire sud-coréenne ont employé pour perfectionner leur musique et séduire le public.