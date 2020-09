Le premier disque de Treasure s’est écoulé à plus de 166 000 exemplaires

ⓒ YG Entertainment

Treasure a réussi à attirer l’attention des adeptes de la k-pop dès ses débuts. C’est un nouveau boys band composé de 12 jeunes formés à l’issue de l’émission de concours « YG Treasure Box », diffusée entre novembre 2018 et janvier 2019 sur la chaîne JTBC2.





Son premier disque « The First Step : Chapter One » s’est écoulé à plus de 166 000 unités, moins d’une semaine après sa sortie le 13 août, faisant de Treasure le groupe qui a vendu le plus de disques durant la première semaine parmi les artistes ayant débuté cette année.





Son titre phare « Boy » a atteint le sommet du classement « Top Song » d'iTunes dans 19 pays, dont Hong Kong et Singapour.