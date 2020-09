Damons Year organise un concert solo les 24 et 25 octobre

Date : les 24 et 25 octobre 2020

Lieu : Rolling Hall à Séoul





Damons Year tiendra un concert les 24 et 25 octobre au Rolling Hall à Séoul. Intitulé « Two days too short », ce concert qui se déroule durant deux jours permettra aux spectateurs de découvrir l’univers musical de cet auteur-compositeur-interprète.





Ce spectacle était initialement programmé fin août, mais a dû être reporté à cause de la propagation continue du COVID-19.





Rappelons que Damons Year est le nom de scène utilisé par Jeon Ha-ryeom, qui a fait ses débuts en 2017.