Ballet : « Les Misérables »

La compagnie DTS Ballet présentera son nouveau spectacle « Les Misérables » les 15 et 16 septembre au Dobong-gu Hall, dans le nord de Séoul. Inspiré du roman de Victor Hugo, ce spectacle a été chorégraphié et produit par Ji Woo-young, directrice de la compagnie.





« Les Misérables » dresse le portrait de la société française du XIXe siècle à travers l'histoire de Jean Valjean qui a été emprisonné pendant 19 ans pour avoir volé du pain.





Ce spectacle réunira des danseurs de différentes générations. Les jeunes ballerines Stephanie Kim et Yoon Jeon-il ont été choisis pour jouer respectivement le rôle de Cosette et celui du jeune Jean Valjean. L’ancien membre du Ballet national de Corée, Kang Jun-ha, tiendra le rôle du vieux Jean Valjean. Le rôle du commissaire Javert sera, quant à lui, campé par Son Gwan-jung, professeur de l’Université de Hanyang. Enfin, dans le rôle de Marius, on trouvera le prometteur Yoon Byul.





Date : les 15 et 16 septembre 2020

Lieu : Dobong-gu Hall à Séoul