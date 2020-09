Medi Whale, une startup dont les produits sont capables de diagnostiquer les maladies oculaires et cardiovasculaires

ⓒ Mediwhale

L’apprentissage en profondeur de données est utilisé dans de nombreux domaines. Par exemple, les IA établissent aujourd’hui des diagnostics et les médecins peuvent utiliser les données accumulées pour analyser les facteurs contributifs qui développent des maladies afin de pouvoir appliquer les résultats à un traitement adapté à aux particularités de chaque patient.





Et c’est en utilisant une technologie d’apprentissage en profondeur que Medi Whale a développé un programme de diagnostic d’IA appelé « DrNoon » en coopération avec le célèbre hôpital Severance de l’université Yonsei, « Noon » signifiant œil en coréen. La solution analyse l’état oculaire d’une personne sur la base de données médicales collectées à partir de 100 000 images oculaires. En plus, elle est précise à 95 % pour déterminer les lésions oculaires, y compris les dégénérescences maculaires, les maladies rétiniennes et le glaucome.





