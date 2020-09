ⓒ Getty Images Bank

La « Qconomy » est un nouveau mot inventé en combinant les mots anglais « quarantaine » et « économie ». Il fait référence aux changements économiques provoqués par les mesures de quarantaine et de confinement à la suite de la pandémie du nouveau coronavirus.





Dans la « Qconomie », les gens s’abstiennent de tout contact et respectent la distanciation sociale, ce qui entraine une contraction de la consommation. En février dernier par exemple, juste après l’éclatement de l’épidémie en Corée du Sud, les ventes au détail et la production dans le secteur des services dans le pays ont chuté de 6 et 3,5 %, respectivement, par rapport au mois précédent. Au cours du premier semestre de l’année, le gouvernement sud-coréen a donc versé des fonds de secours en cas de catastrophe à la population afin d’atténuer l’impact de la pandémie sur la consommation.





Les activités non en face à face constituent un autre aspect de la qconomie. Avec l’augmentation du niveau de distanciation sociale, les gens préfèrent maintenant acheter des choses ou des services en ligne plutôt que de se rendre directement en magasin. Un autre exemple encore est le nombre croissant de personnes qui utilisent l’IPTV et les plateformes OTT, le service par contournement, au lieu de sortir et de profiter directement des salles obscures.