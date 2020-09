Le droit en Corée du Nord (2)

ⓒ YONHAP News

Nous refermons cette semaine notre dossier sur le droit nord-coréen. L'une des lois les plus étonnantes du royaume ermite est celle sur la gestion de la ville de Pyongyang : le texte souligne que la capitale est supérieure à toute autre ville du pays, et qu'elle mérite par conséquent un traitement spécial.





« En vertu de la loi sur la gestion de la ville de Pyongyang, les organismes d'Etat ainsi que les entreprises doivent fournir en priorité de la nourriture et du carburant à la capitale, tandis que ses citoyens sont tenus de servir de modèle et de préserver leur honneur et leur dignité. Le texte régule chaque petit détail, y compris l'environnement de la ville et même les vêtements et l'apparence de ses habitants », nous explique Oh Hyun-jong, avocat.





Autre loi unique en son genre : celle sur le contrôle de la sécurité du peuple, révisée en 2011. En tant que moyen de contrôle des citoyens, son objectif est de « contribuer à décourager tout acte de perturbation de l'ordre public, et à permettre d’enquêter et de prendre en charge les criminels ». Parmi les actes répréhensibles au regard de cette loi, certains sont plutôt insolites, comme le gaspillage d'électricité.