Bruits, sons et silence en Corée

Cette semaine, un regard sur la Corée appelle à la sensibilité. Au-delà du regard, la vie quotidienne au pays du Matin clair fait appel à tous les sens, en particulier l’ouïe. Les habitants de la région métropolitaine de Séoul, dont le nombre équivaut à un peu plus de la moitié de la population du pays, sont confrontés aux bruits de l’énorme flux de véhicules qui y circulent.





Des vendeurs s’époumonent sur les marchés traditionnels dans une joute oratoire pour attirer les clients, tandis que les magasins des quartiers commerciaux crachent bruyamment dans leurs locaux, comme sur la rue, chansons et annonces.





Des annonces nombreuses que l’on retrouve sur les quais et rames de métro, mais aussi dans les bus. Tous les espaces qui renvoient au ludique, au récréatif sont aussi extrêmement bruyants, car en Corée du Sud, comme partout en Asie, sortir et s’amuser va de pair avec la foule, le bruit, le « être ensemble ».





Mais dans ce qui ressemble à une cacophonie, on retrouve le dynamisme de la péninsule auquel nous sommes très attachés. Un ensemble cohérent, donc, et qui laisse néanmoins des espaces, des moments de silence et de calme propres à la société sud-coréenne, comme dans les collines de la capitale ou dans les nombreux temples de la ville.





