De nouveau célibataire (2) 진정해

Dialogue

장옥자: 어머나 어머나 어머나 설마 형부, 언니 나쁜 생각 그런 건 아니겠죠? 그쵸?

Jang Ok-ja : Mon dieu ! Mon dieu! Mon dieu! Ma sœur a eu une mauvaise idée… c’est tout de même pas ça, n’est-ce pas ?

송영달: 에헤이 또 또 너무 나간다 또 이런.

Song Yeong-dal : Hé, tu vas trop loin encore une fois.

장옥자: 아닐 거야. 아니어야 돼.

어머 어머 어떡해요. 형부 나는 언니 없으면 못 살아요.

Jang Ok-ja : Non, ce ne sera pas le cas. Ça ne doit pas être ça.

Mon dieu ! Mon dieu ! Qu’est-ce qu’on fait ?

Je ne peux pas vivre sans elle.

송영달: 에헤이 진정해, 처제 좀.

그 사람 그럴 사람 아닌 거 뻔히 알면서. 왜 그래, 거 사람?

Hé, calme-toi un peu.

Tu sais bien qu’elle n’est pas ce genre de personne.

Pourquoi tu dis ça, hein ?





L’expression de la semaine

진정해: Calme-toi.





진정하다: « calmer », « apaiser »

▶ 진정해 est la forme impérative de 진정하다.









Mots et expressions à retenir

어머나: exclamation utilisée par les femmes pour exprimer la surprise ou l’émotion, comme « mon dieu » en français

설마: tout de même pas

형부: appellation employée par une femme pour désigner ou s’adresser au mari de sa sœur aînée.

※ En Corée, les appellations sont assez compliquées. En principe, appeler quelqu’un de plus âgé que soi par son nom ou prénom tout court n’est pas poli. Et ça devient plus compliqué dans la famille.

언니: grande sœur

나쁜: mauvais

생각: idée

-지요? : terminaison qui donne le sens de « n’est-ce pas ? »

그죠: abréviation de « 그렇죠 » qui veut dire aussi « n’est-ce pas ? »

에헤이: exclamation poussée quand on n’est pas content ou qu’on est angoissé

또: encore

너무: trop

나가다: avancer

너무 나가다: « aller trop loin » au sens figuré

이런: exclamation similaire à 에헤이

아닐 거야: composition de 아니다, « ne pas être » et de la terminaison -ㄹ거야 qui indique une supposition

아니어야 돼: combinaison de 아니다 avec l’expression -어야 하다 qui donne le sens de « devoir »

어머: exclamation comme어머나

어떡해요: abréviation de 어떻게 해요, qui se traduit littéralement « comment faire ? » 나는: combinaison de 나, « je » avec la particule 는 qui marque ici la fonction de sujet

없다: il n’y a pas

-으면: terminaison qui indique une supposition

못: ne pas pouvoir

살아요: forme du présent de 살다, « vivre » ou « habiter »

처제: terme employé par un homme pour désigner et s’adresser à la petite sœur de sa femme

좀: un peu

그 사람: cette personne

▶ Ce terme est parfois utilisé pour désigner son époux ou épouse.

그럴 사람: ce genre de personne

뻔히: « évidemment » ou « manifestement »

알다: savoir

거 사람: exclamation comme « hein ? »

Petite conversation avec l’expression de la semaine 진정해

(Dialogue entre 민수 et son frère)

민수: « Tu as vu mon téléphone portable, par hasard? » 혹시 내 휴대전화 봤어?

민수 형: « Non. Pourquoi ? » 아니. 왜?

민수: « Je l’ai apparemment perdu. Qu’est-ce que je dois faire ? » 잃어버렸나 봐. 어떡하지?

민수 형: « Calme-toi. D’abord, fouille bien la maison. » 진정해. 일단 집안을 잘 찾아 봐.





A retenir

혹시: par hasard

내: mon

휴대전화: téléphone portable

봤어: forme du passé de 보다, « voir »

아니: non

왜: pourquoi

잃어버리다: perdre

-나 봐: expression qui veut dire « apparemment »

일단: d’abord

잘: bien

찾아보다: chercher

집 안을 잘 찾아보다: bien fouiller la maison