L’université des Philippines ouvre un cours sur les « k-drama »

ⓒ Getty Images Bank

Aux Philippines, un cours universitaire sur les séries télévisées sud-coréennes fait un tabac. La faculté de communication de masse de l’université des Philippines (UP) propose ce semestre une discipline sur l’analyse des feuilletons « made in Korea ».





Selon le Centre culturel coréen, le professeur Amor Aljibe, qui a une expérience dans la rédaction de scénario de feuilleton, enseignera la différence entre la Corée du Sud et les Philippines dans ce domaine, comme, par exemple, les conditions de production.





Pour suivre cette nouvelle matière optionnelle, les étudiants doivent avoir un compte Netflix pour regarder des séries télévisées sud-coréennes, telles que « Crash Landing on You », « Chicago Typewriter » et « Misaeng ». Au début, le cours était prévu pour 20 personnes, mais comme plus de 200 jeunes ont demandé à s'inscrire, il sera donné en trois classes composées chacune de 20 étudiants.