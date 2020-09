La Chine de plus en plus plébiscitée par les étudiants africains

ⓒ Getty Images Bank

La Chine est devenue une destination de plus en plus prisée par les étudiants africains. A en croire l’hebdomadaire sud-africain, Mail & Guardian, un rapport du cabinet Development Reimagined révèle que le nombre d'Africains qui sont partis dans l'empire du Milieu pour faire leurs études a plus que triplé entre 2011 et 2017, atteignant 74 011. Aux Etats-Unis, ce chiffre n’a augmenté que de près de 10 000 pour atteindre 46 739.





En revanche, la France et le Royaume-Uni ont accueilli moins de jeunes africains qu’auparavant pendant la même période, soit une baisse de 2 400 et de 9 000 personnes respectivement. Le nombre d’habitants en Afrique qui ont quitté leur pays pour des raisons scolaires a enregistré une hausse de 111 % entre 2011 et 2016.